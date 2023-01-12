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    وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية للـ"إم تي في": سنشارك في جلسة مجلس الوزراء بحال ديال اليها الرئيس ميقاتي وسيختصر حضورنا على بندين وبحال تم مناقشة بنود إضافية ينسحب من الجلسة

    منذ 57 دقيقة
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