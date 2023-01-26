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    وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة: عملية الاصلاحات في المرافق العامة التابعة للوزارة التي نسير بها نتج عنها قفزة كبيرة في إيراداتها الحرّة لصالح الخزينة العامة

    منذ 54 دقيقة
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