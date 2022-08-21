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    وزير الأشغال علي حمية لـmtv: مبنى الاهراءات انحنى بعد الساعة السابعة بمعدل ١٠٠ ملم خلال ٩ دقائق فقط

    منذ 35 دقيقة
    آخر تحديث: 21 - أغسطس - 2022 9:08 مساءً
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