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    وزير الأشغال علي حميّة يعاين عمليّة تأهيل جسر المشاة في نهر الموت بعد معلومات عن وجود تشققات فيه

    منذ ساعة واحدة
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