الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022
|
عربي
English
Français
عربي
استمع لاذاعتنا
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
شاهد
وزير الأشغال للجديد: الشركات تتقاضى بالدولار وتعطي الدولة بالليرة وما نقوله اليوم هو "اللي عم ياخد بالدولار يعطي بالدولار" وهذا القرار يعطي 10 مليار للخزينة العام وهي تغطي رواتب القطاع العام
منذ 39 دقيقة
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
بالفيديو: زعران “أمل” و "حزب الله" يعتدون على القوى الأمنية في بيروت
سفير سابق لواشنطن ببيروت يهاجم باسيل.. "مكّن لحزب الله"
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟