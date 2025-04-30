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وزير الإعلام السوري للجزيرة: الحكومة تعمل على ضمان تمثيل كل المكونات السورية في تسيير الشؤون العامة
منذ 13 ساعة
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