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    وزير الإعلام بول مرقص عقد إجتماعًا مع وزير الإتصال الجزائري ووصفه بالممتاز وتم الإتفاق على كيفية مساعدة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام وتأليف لجنة مشتركة تضم ممثلين للثلاثة للتنفيذ

    منذ ساعتين
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