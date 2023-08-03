الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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    وزير الإعلام زياد مكاري بعد جلسة مجلس الوزراء: الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل تعرفة بعض الرسوم الهاتفية

    منذ 28 ثانية
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