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    وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري من مارون الراس: لا أحد يُريد الحرب ولكن يُمكن أن تُفرَض علينا و"يجب أن نكون قدّها"

    منذ 3 دقائق
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