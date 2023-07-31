الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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    وزير الاستثمار السعودي: الناتج المحلي للمملكة ارتفع بنسبة 66% خلال السنوات السبع الماضية منذ إطلاق رؤية 2030

    منذ 46 دقيقة
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