السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022
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وزير الاقتصاد أمين سلام: البنك الدولي وافق على تأمين قرض القمح وتم امضاؤه
منذ 45 دقيقة
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