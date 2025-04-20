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    وزير الاقتصاد الفرنسي بشأن أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية: نحن في معركة تهدف إلى إضعافنا

    منذ ساعتين
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