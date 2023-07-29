السبت 11 محرم 1445 ﻫ - 29 يوليو 2023
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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وزير الاقتصاد الفرنسي في بكين: الاقتصاد الأخضر يمثل "فرصة فريدة" لتعزيز التعاون الصناعي بين فرنسا والصين
منذ 52 دقيقة
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