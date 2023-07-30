الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
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    وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين: نطلق حملة "نظّف بلدك" اليوم ومن المهمّ أن تقوم البلديّات بدورها الأساسي عبر القوانين ودعم المواطنين ونعمل على تعديل القوانين كي تلعب دورها على مستوى النظافة العامة

    منذ ساعتين
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