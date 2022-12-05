الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022
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وزير البيئة ناصر ياسين: سنلبّي دعوة ميقاتي لحضور جلسة الحكومة اليوم للبتّ بالامور الملحّة وليس الأمور المصيرية وأهمّها هبة بـ9 مليون دولار لادارة النفايات الصلبة من البنك الدولي ومن واجباتنا الدستورية والأخلاقية تسيير المرفق العام
منذ 6 دقائق
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