الأربعاء 29 محرم 1445 ﻫ - 16 أغسطس 2023 |
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    وزير البيئة يوافق على تقرير تقييم الأثر البيئي لاستكشاف النفط والغاز في البلوك ٩

    منذ ساعة واحدة
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