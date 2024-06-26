الأربعاء 20 ذو الحجة 1445 ﻫ - 26 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير التربية عباس الحلبي بعد غارة النبطية مساء اليوم: إذا السلطات العسكرية أبلغتنا غدًا أن الوضع الأمني خطر "الأرض ستحكم" وسنلغي الامتحانات يوم غد

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      جواز السفر الألماني
      خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
      جثة مجهولة
      جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب
      جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
      بوليتيكو: خطر الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرتفع هذا الشهر