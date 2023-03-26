الأحد 4 رمضان 1444 ﻫ - 26 مارس 2023
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وزير التربية عباس الحلبي: نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء
منذ 5 دقائق
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