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    وزير التربية عباس الحلبي: نعتبر أن قرار مجلس الوزراء المتعلق باعتماد التوقيت الصيفي يبقى ساريا ما لم يتم تعديله في جلسة لمجلس الوزراء

    منذ 5 دقائق
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