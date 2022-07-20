الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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    وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي: كنت أشعر بحجم الخطر الذي يتهدّد الجامعة اللبنانية والتعليم العام وحاولت إنتاج الحلول وتمرير المرحلة بأقلّ الخسائر منذ استلام مهامي

    منذ 7 دقائق
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