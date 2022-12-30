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وزير التربية يصدر قراراً بتمديد مهلة قبول اللوائح الإسمية لتلامذة المدارس الخاصة غير المجانية والمدارس والثانويات الرسمية التي تعتمد دوام قبل الظهر والمدارس التي تقوم بتدريس التلامذة غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر لغاية 13/01/2023 ضمناً كحد أقصى
منذ ساعتين
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