الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024
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وزير التربية يعطي التلامذة الممنوعين من المشاركة في الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية في العام 2023 الحق بالترشح هذا العام
منذ 10 دقائق
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