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    وزير التربية: 1003 مدارس رسمية بدأت صناديقها تتلقى تباعًا تحويلات مالية بالدولار من اليونيسف، وهناك 158 ثانوية تمت تغذية صناديقها في شهر كانون الأول الماضي

    منذ 47 دقيقة
    آخر تحديث: 26 - يناير - 2024 10:49 صباحًا
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