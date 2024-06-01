السبت 24 ذو القعدة 1445 ﻫ - 1 يونيو 2024
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وزير التموين المصري: احتياطيات مصر الاستراتيجية من السكر تكفي حتى فبراير 2025
منذ 24 دقيقة
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