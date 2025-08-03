الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الثقافة غسان سلامة وقع صباح اليوم قراراً بادخال الاهراءات على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية تلبية لطلب أهالي ضحايا انفجار المرفأ

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
      الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
      بذور الشيا
      أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
      الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
      مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟