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    وزير الخارجية الأمريكي: من يدعم منظمات (إرهابية) مثل حماس وحزب الله والحوثيين سيواجه عواقب وخيمة منها الترحيل

    منذ ساعتين
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