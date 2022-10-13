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    وزير الخارجية الأمريكي: نعلن تقديم مساعدات لتونس بقيمة 60 مليون دولار لدعم الأسر المحتاجة

    منذ 49 دقيقة
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