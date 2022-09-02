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    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يدين محاولة اغتيال نائبة رئيس الوزراء الأرجنتينية

    منذ 32 دقيقة
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