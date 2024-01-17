الأربعاء 5 رجب 1445 ﻫ - 17 يناير 2024 |
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    وزير الخارجية الأميركي: نعلن إدراج جماعة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا

    منذ 46 دقيقة
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