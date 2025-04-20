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    وزير الخارجية الأوكراني: أفعال روسيا ستظهر موقفها الحقيقي من جهود السلام الأمريكية ومن مقترح الهدنة 30 يوما

    منذ ساعة واحدة
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