الأحد 14 ذو الحجة 1444 ﻫ - 2 يوليو 2023 |
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    وزير الخارجية الأوكراني: رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيكون انتحارًا بالنسبة لأوروبا

    منذ 6 ساعات
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