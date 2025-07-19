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    وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر: خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع كان استعراضا لدعم المهاجمين الجهاديين

    منذ 7 ساعات
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