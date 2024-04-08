الأثنين 29 رمضان 1445 ﻫ - 8 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الخارجية الإسرائيلي: يجب ردع حزب الله ولا نخشى القيام باجتياح بري والجيش مستعد

    منذ 45 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
      فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
      زيادة الوزن- تعبيرية
      ملعقة واحدة تخفض الوزن والسكر والكوليسترول والدهون.. ما هو هذا المشروب؟
      جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
      بيان إسرائيلي خطير.. استكملنا استعداداتنا لحرب مع سوريا ولبنان!