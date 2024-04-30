الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد بأن إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان إذا لم ينسحب الحزب

    منذ ساعتين
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      علم فرنسا وأمريكا
      هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
      لقاح- تعبيرية
      بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
      شعار شركة " بيرييه" للمياه المعدنية
      في فرنسا.. إتلاف 2 مليون عبوة مياه لسبب لن تتوقعه!