السبت 19 شعبان 1444 ﻫ - 11 مارس 2023
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وزير الخارجية الإماراتي: عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامّة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة
منذ ساعة واحدة
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