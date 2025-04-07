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    وزير الخارجية الإيراني: إيران وأمريكا ستجتمعان في عُمان يوم السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى

    منذ 6 ساعات
    آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 2:17 صباحًا
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