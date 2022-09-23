الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022
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الصحافة
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منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق النووي لا يزال متاحا إذا كان لدى الولايات المتحدة الإرادة اللازمة لذلك
منذ 47 دقيقة
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