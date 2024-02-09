الجمعة 28 رجب 1445 ﻫ - 9 فبراير 2024
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سياسات وقرارات
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تكنولوجيا وعلوم
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وزير الخارجية الإيراني: بعد 4 أشهر من الإبادة الجماعية لا تزال إسرائيل لم تحقق أيا من أهداف الحرب
منذ 28 دقيقة
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