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    وزير الخارجية الإيراني: تبادلنا رسائل مع السعودية عبر السفارة السويسرية لعقد لقاء ثنائي وتطبيق اتفاق بيجين

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