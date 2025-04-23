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    وزير الخارجية الإيراني لدى وصوله بيجين: من المبكر إطلاق الأحكام بشأن نتائج المحادثات مع الولايات المتحدة

    منذ 56 دقيقة
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