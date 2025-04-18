الجمعة 20 شوال 1446 ﻫ - 18 أبريل 2025
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وزير الخارجية الإيراني: من الممكن التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي ونأمل أن تلعب روسيا دورا في الاتفاق المحتمل بشأن الملف النووي
منذ 50 دقيقة
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