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    وزير الخارجية الإيراني يبلغ نظيره البريطاني بأن طهران لا تحبذ زيادة التوتر لكنها سترد بشكل فوري وأقوى من ذي قبل إذا ردت إسرائيل

    منذ ساعتين
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