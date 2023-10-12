الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
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    وزير الخارجية الإيراني يتوجّه إلى لبنان في ضوء التصعيد الراهن بين إسرائيل وحماس

    منذ 35 دقيقة
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