الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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    وزير الخارجية التركي: سنستخدم عددا من الحاويات التي استخدمت خلال كأس العالم في قطر لإيواء المتضررين من الزلزال

    منذ 58 دقيقة
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