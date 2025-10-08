الأربعاء 16 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 8 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    وزير الخارجية التركي: لن نسمح لأي منظمة في سوريا أن تهدد أي دولة في جوارها أو تهدد تركيا

    منذ 53 دقيقة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      مسيرة إسرائيلية
      الحقيقة الصادمة.. إليكم أخطر ما تقوم به المسيرة الإسرائيلية في لبنان!
      غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
      واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
      مقاتلون من حزب الله
      استراتيجية أميركية جديدة لاحتواء نفوذ "حزب الله"