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    وزير الخارجية التركي: ينبغي عدم المساومة سياسيا على حقوق التركمان في كركوك وسندافع عنهم دوما

    منذ 37 دقيقة
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