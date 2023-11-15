الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: إيران ولبنان لا تريدان التورط في الصراع حول فلسطين

    منذ ساعة واحدة
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