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    وزير الخارجية السعودي للعربية: العلاقة مع أميركا قدمت فوائد كبرى للبلدين والمنطقة

    منذ 6 دقائق
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