الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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    وزير الخارجية السعودي: ندعم جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار

    منذ ساعة واحدة
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