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    وزير الخارجية السعودي: نسعى إلى وقف دائم لإطلاق نار في اليمن ثم بدء عملية سياسية

    منذ ساعتين
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