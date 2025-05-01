الخميس 3 ذو القعدة 1446 ﻫ - 1 مايو 2025
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وزير الخارجية السوري: نشكر وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، حيث شددنا على ضرورة رفع العقوبات كاملا وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية
منذ 8 ساعات
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